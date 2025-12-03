Каталог компаній
Alarm.com
Alarm.com Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Alarm.com варіюється від $114K за year для Software Engineer I до $179K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $148K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alarm.com. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

0%

РІК 1

40%

РІК 2

0%

РІК 3

40%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)

  • 0% передається у 3rd-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 4th-РІК (40.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)



Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Alarm.com in United States складає річну загальну компенсацію $222,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alarm.com для позиції Інженер-програміст in United States складає $145,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alarm.com

Інші ресурси

