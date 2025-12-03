Каталог компаній
Alarm.com
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Програм-менеджер

  • Всі зарплати Програм-менеджер

Alarm.com Програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програм-менеджер in United States у Alarm.com варіюється від $119K до $162K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alarm.com. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$127K - $154K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$119K$127K$154K$162K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Програм-менеджер заявок в Alarm.com щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

0%

РІК 1

40%

РІК 2

0%

РІК 3

40%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Alarm.com RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 2nd-РІК (40.00% щорічно)

  • 0% передається у 3rd-РІК (NaN% за period)

  • 40% передається у 4th-РІК (40.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Програм-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в Alarm.com in United States складає річну загальну компенсацію $162,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alarm.com для позиції Програм-менеджер in United States складає $119,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Alarm.com

Схожі компанії

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.