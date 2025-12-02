Каталог компаній
Alaan Засновник Зарплати

Середня загальна компенсація Засновник in United Arab Emirates у Alaan варіюється від AED 244K до AED 341K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Alaan. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Найвищий пакет оплати для позиції Засновник в Alaan in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 340,854. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alaan для позиції Засновник in United Arab Emirates складає AED 243,887.

