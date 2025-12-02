Каталог компаній
Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in Netherlands у AkzoNobel варіюється від €110K до €153K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AkzoNobel. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$136K - $160K
Netherlands
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$127K$136K$160K$177K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в AkzoNobel?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в AkzoNobel in Netherlands складає річну загальну компенсацію €153,380. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AkzoNobel для позиції Фінансовий аналітик in Netherlands складає €110,119.

