Довідник компаній
Akveo
Akveo Зарплати

Діапазон зарплат Akveo коливається від $38,925 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $84,420 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akveo. Останнє оновлення: 8/21/2025

Менеджер з дизайну продукту
$58.4K
Рекрутер
$38.9K
Інженер-програміст
$60.3K

Архітектор рішень
$84.4K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Akveo, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $84,420. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Akveo, становить $59,364.

