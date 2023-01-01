Akvelon Зарплати

Діапазон зарплат Akvelon коливається від $13,875 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $42,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akvelon . Останнє оновлення: 8/21/2025