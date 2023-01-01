Довідник компаній
Akvelon Зарплати

Діапазон зарплат Akvelon коливається від $13,875 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $42,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akvelon. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $42K

Повнофункціональний інженер-програміст

Людські ресурси
$18.6K
Рекрутер
$13.9K

Часті запитання

Den høyest betalende rollen rapportert hos Akvelon er Інженер-програміст med en årlig total kompensasjon på $42,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Akvelon er $18,622.

