Довідник компаній
AKQA
AKQA Зарплати

Діапазон зарплат AKQA коливається від $12,040 у загальній компенсації на рік для Менеджер з дизайну продукту на нижньому кінці до $130,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AKQA. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $130K
Дизайнер продукту
Median $65K
Бізнес-аналітик
$81.8K

Копірайтер
$63.8K
Маркетинг
$119K
Менеджер з дизайну продукту
$12K
Менеджер проекту
$112K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$106K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AKQA, є Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $130,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AKQA, становить $93,899.

