Akkodis
Akkodis Зарплати

Діапазон зарплат Akkodis коливається від $3,989 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $233,199 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Akkodis. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $109K
Біомедичний інженер
$52.9K
Науковець даних
$60.1K

Інформаційний технолог (ІТ)
$44.4K
Менеджер продукту
$52.1K
Менеджер програми
$94.1K
Рекрутер
$4K
Продажі
$233K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Akkodis, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,199. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Akkodis, становить $56,521.

Інші ресурси