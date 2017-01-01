Каталог компаній
Akatsuki
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Akatsuki, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Akatsuki Inc. is an innovative IP production company that creates social games designed to entertain and engage users globally, delivering exciting services that redefine traditional entertainment.

    https://aktsk.jp
    Веб-сайт
    2010
    Рік заснування
    210
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Akatsuki

    Схожі компанії

    • Square
    • Facebook
    • PayPal
    • Spotify
    • Stripe
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси