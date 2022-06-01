Довідник компаній
Aisera
Aisera Зарплати

Діапазон зарплат Aisera коливається від $31,032 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $283,575 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aisera. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Науковець даних
$164K
Менеджер продукту
$226K
Менеджер програми
$284K

Продажі
$186K
Інженер з продажів
$281K
Інженер-програміст
$31K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Aisera, є Менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $283,575. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Aisera, становить $206,163.

