Aisera Зарплати

Діапазон зарплат Aisera коливається від $31,032 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $283,575 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aisera . Останнє оновлення: 8/11/2025