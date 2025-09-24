Каталог компаній
AIS
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

AIS Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у AIS становить $151K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AIS. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
AIS
Lead Software Engineer
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$151K
Рівень
-
Базова зарплата
$151K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
17 Роки
Років досвіду
20 Роки
Які кар'єрні рівні в AIS?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Najbolje plačan paket za Інженер-програміст pri AIS in United States znaša letno skupno plačilo $165,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AIS za vlogo Інженер-програміст in United States je $130,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AIS

Схожі компанії

  • Tesla
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Uber
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси