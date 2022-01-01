Каталог компаній
Airtel India
    Про компанію

    Airtel India is the second largest provider of mobile telephony and second largest provider of fixed telephony in India, and is also a provider of broadband and subscription television services.

    airtel.in
    Веб-сайт
    1995
    Рік заснування
    34,958
    Кількість працівників
    Головний офіс

