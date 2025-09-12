Каталог компаній
Airtel Africa
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Airtel Africa Зарплати

Зарплата Airtel Africa варіюється від $5,814 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $241,200 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Airtel Africa. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $21.6K

Backend-інженер програмного забезпечення

Бухгалтер
$23.1K
Менеджер бізнес-операцій
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$23.1K
Продакт-менеджер
$53.4K
Проєкт-менеджер
$43.8K
Менеджер інженерів-програмістів
$241K
Архітектор рішень
$59.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Airtel Africa - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Airtel Africa складає $33,476.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Airtel Africa

Схожі компанії

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси