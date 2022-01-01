Довідник компаній
Airtable
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Airtable Зарплати

Діапазон зарплат Airtable коливається від $112,700 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $755,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airtable. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Повнофункціональний інженер-програміст

Дизайнер продукту
Median $230K
Менеджер продукту
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
Дослідник користувацького досвіду
Median $423K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $755K
Науковець даних
Median $315K
Операційний маркетинг
Median $172K
Бізнес-операції
$388K
Бізнес-аналітик
$162K
Обслуговування клієнтів
$113K
Успіх клієнта
$114K
Людські ресурси
$116K
Інформаційний технолог (ІТ)
$332K
Маркетинг
$191K
Менеджер з дизайну продукту
$609K
Рекрутер
$166K
Інженер з продажів
$165K
Аналітик кібербезпеки
$362K
Архітектор рішень
$288K
Технічний менеджер програми
$470K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Airtable RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Airtable RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

The highest paying role reported at Airtable is Менеджер з розробки програмного забезпечення with a yearly total compensation of $755,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airtable is $278,523.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Airtable

Пов'язані компанії

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси