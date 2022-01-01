Airtable Зарплати

Діапазон зарплат Airtable коливається від $112,700 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $755,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airtable. Останнє оновлення: 8/24/2025
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Airtable RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)
