Airship
Airship Зарплати

Діапазон зарплат Airship коливається від $71,400 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $187,935 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airship. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Менеджер продукту
$188K
Продажі
$71.4K
Інженер-програміст
Median $117K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$164K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Airship, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $187,935. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Airship, становить $140,338.

