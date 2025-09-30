Компенсація Інженер-програміст in Munich Metro Region у Airbus становить €80K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Munich Metro Region становить €83.7K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Airbus. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
