Компенсація Інженер-програміст in India у Airbus варіюється від ₹1.23M за year для L1 до ₹2.54M за year для l3. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Airbus. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
