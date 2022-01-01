Довідник компаній
Air Liquide
Air Liquide Зарплати

Діапазон зарплат Air Liquide коливається від $3,681 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $124,773 для Дослідник користувацького досвіду на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Air Liquide. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $63.8K
Бухгалтер
$35.3K
Адміністративний асистент
$17.8K

Біомедичний інженер
$84.6K
Бізнес-аналітик
$58.7K
Розвиток бізнесу
$45.4K
Обслуговування клієнтів
$31.6K
Аналітик даних
$80.4K
Науковець даних
$122K
Інженер-електрик
$104K
Фінансовий аналітик
$3.7K
Інформаційний технолог (ІТ)
$99.5K
Інженер-механік
$51.6K
Менеджер проекту
$58.9K
Архітектор рішень
$19.1K
Загальна винагорода
$16.6K
Дослідник користувацького досвіду
$125K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Air Liquide, є Дослідник користувацького досвіду at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $124,773. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Air Liquide, становить $58,667.

Інші ресурси