AIG Інженер-програміст Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in New York City Area у AIG становить $135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AIG. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$135K
Рівень
L1
Базова зарплата
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в AIG?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в AIG in New York City Area складає річну загальну компенсацію $315,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AIG для позиції Інженер-програміст in New York City Area складає $170,000.

