AIG Information Technologist (IT) Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Information Technologist (IT) in New York City Area у AIG становить $94.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AIG. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Загалом за рік
$94.3K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в AIG?

$160K

Поширені запитання

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en AIG in New York City Area tiene una compensación total anual de $299,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AIG para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area es $101,300.

