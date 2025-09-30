Каталог компаній
AIG Фінансовий аналітик Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in New York City Area у AIG становить $110K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AIG. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Загалом за рік
$110K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в AIG?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Фінансовий аналітик at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the Фінансовий аналітик role in New York City Area is $108,000.

Інші ресурси