Aidence Зарплати

Зарплата Aidence варіюється від $96,567 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $152,735 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aidence . Останнє оновлення: 8/31/2025