Aidence
Aidence Зарплати

Зарплата Aidence варіюється від $96,567 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $152,735 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aidence. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Дата-сайентист
$96.6K
Інженер-програміст
Median $113K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

El puesto con mayor remuneración reportado en Aidence es Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level con una compensación total anual de $152,735. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aidence es $113,196.

