AI21 Labs
AI21 Labs Зарплати

Зарплата AI21 Labs варіюється від $98,225 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $163,785 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AI21 Labs. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $145K
Обслуговування клієнтів
$98.2K
Продукт-менеджер
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AI21 Labs - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $163,785. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AI21 Labs складає $144,883.

