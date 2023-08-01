AI21 Labs Зарплати

Зарплата AI21 Labs варіюється від $98,225 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $163,785 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AI21 Labs . Останнє оновлення: 8/31/2025