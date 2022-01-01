Agora Зарплати

Зарплата Agora варіюється від $59,013 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $160,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Agora . Останнє оновлення: 8/31/2025