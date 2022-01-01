Каталог компаній
Agora
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Agora Зарплати

Зарплата Agora варіюється від $59,013 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $160,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Agora. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $160K
Успіх клієнтів
$73.6K
Управління персоналом
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Архітектор рішень
$59K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Agora - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $160,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Agora складає $111,440.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Agora

Схожі компанії

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси