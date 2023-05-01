Каталог компаній
Agero
Agero Зарплати

Зарплата Agero варіюється від $165,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $217,000 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Agero. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $165K

Інженер даних

Менеджер інженерів-програмістів
Median $217K
Продакт-менеджер
$174K

Програм-менеджер
$170K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Agero - це Менеджер інженерів-програмістів з річною загальною компенсацією $217,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Agero складає $172,166.

