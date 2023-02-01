Каталог компаній
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Зарплати

Зарплата Agency for Science, Technology and Research варіюється від $48,215 загальної компенсації на рік для Інженер-хімік на нижньому рівні до $91,734 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Agency for Science, Technology and Research. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $78.8K

Науковець-дослідник

Дата-сайентист
Median $91.7K
Біомедичний інженер
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Інженер-хімік
$48.2K

Дослідний інженер

Аналітик даних
$49.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$66.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Agency for Science, Technology and Research - це Дата-сайентист з річною загальною компенсацією $91,734. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Agency for Science, Technology and Research складає $70,028.

Інші ресурси