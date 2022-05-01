Age of Learning Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Age of Learning варіюється від $81,600 загальної компенсації на рік для ЮІкс-дослідник на нижньому рівні до $414,915 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Age of Learning. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $135K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дейта-сайентист
$134K
Продакт-дизайнер
$116K

Продакт-менеджер
$415K
Менеджер інженерів-програмістів
$166K
ЮІкс-дослідник
$81.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Age of Learning - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $414,915. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Age of Learning складає $134,333.

