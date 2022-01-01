Каталог компаній
Afterpay
Afterpay Зарплати

Зарплата Afterpay варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $278,600 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Afterpay. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $99.9K
Бухгалтер
$70.4K
Бізнес-аналітик
$149K

Аналітик даних
$119K
Дата-сайентист
$83.5K
Управління персоналом
$279K
Маркетинг
$177K
Продукт-менеджер
Median $108K
Продажі
$159K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$166K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Afterpay RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Afterpay is Управління персоналом at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

