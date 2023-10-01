AFRY Зарплати

Діапазон зарплат AFRY коливається від $52,470 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $97,111 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AFRY . Останнє оновлення: 8/22/2025