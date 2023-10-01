Довідник компаній
AFRY
AFRY Зарплати

Діапазон зарплат AFRY коливається від $52,470 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $97,111 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AFRY. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $52.5K
Бізнес-аналітик
$85.4K
Науковець даних
$55.9K

Інженер з апаратного забезпечення
$53.2K
Консультант з менеджменту
$97.1K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AFRY, є Консультант з менеджменту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $97,111. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AFRY, становить $55,853.

