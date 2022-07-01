Довідник компаній
Afresh
Afresh Зарплати

Діапазон зарплат Afresh коливається від $161,700 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $210,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Afresh. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $210K

Повнофункціональний інженер-програміст

Людські ресурси
$209K
Маркетинг
$162K

Дизайнер продукту
$164K
Інженер з продажів
$169K
Архітектор рішень
$186K
Часті запитання

El rol més ben pagat informat a Afresh és Інженер-програміст amb una compensació total anual de $210,000.
La compensació total anual mediana informada a Afresh és de $177,538.

