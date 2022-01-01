Каталог компаній
Afiniti
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Afiniti Зарплати

Зарплата Afiniti варіюється від $6,992 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $189,050 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Afiniti. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Дата-сайентист
Median $139K
Інженер-програміст
Median $7K
Аналітик даних
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бізнес-аналітик
$79.6K
Фінансовий аналітик
$21.4K
Маркетинг
$19.9K
Продукт-дизайнер
$189K
Продукт-менеджер
$17.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$166K
Архітектор рішень
$129K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Afiniti में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Продукт-дизайнер at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $189,050 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Afiniti में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $50,497 है।

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Afiniti

Схожі компанії

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси