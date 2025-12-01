Каталог компаній
Affirm
Affirm Технічний акаунт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний акаунт-менеджер in United States у Affirm варіюється від $166K до $232K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Affirm. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня загальна компенсація

$180K - $218K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$166K$180K$218K$232K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний акаунт-менеджер в Affirm in United States складає річну загальну компенсацію $232,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Affirm для позиції Технічний акаунт-менеджер in United States складає $166,000.

