Компенсація Рекрутер in United States у Affirm становить $138K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $136K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Affirm. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$138K
$123K
$15K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Affirm in United States складає річну загальну компенсацію $341,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Affirm для позиції Рекрутер in United States складає $136,000.

