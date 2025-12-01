Компенсація Проєкт-менеджер in United States у Affirm становить $206K за year для L7. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Affirm. Останнє оновлення: 12/1/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
50%
РІК 1
50%
РІК 2
У Affirm RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:
50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)
50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
