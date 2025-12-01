Каталог компаній
Affirm
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

Affirm Проєкт-менеджер Зарплати

Компенсація Проєкт-менеджер in United States у Affirm становить $206K за year для L7. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Affirm. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня загальна компенсація

$217K - $263K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$200K$217K$263K$280K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

Графік Вестингу

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Affirm in United States складає річну загальну компенсацію $279,560. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Affirm для позиції Проєкт-менеджер in United States складає $200,030.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Affirm

Схожі компанії

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.