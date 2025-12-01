Середня загальна компенсація Маркетингові операції in United States у Affirm варіюється від $110K до $156K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Affirm. Останнє оновлення: 12/1/2025
Середня загальна компенсація
50%
РІК 1
50%
РІК 2
У Affirm RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:
50% передається у 1st-РІК (12.50% щоквартально)
50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Affirm RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
