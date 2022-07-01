Довідник компаній
AEye
AEye Зарплати

Діапазон зарплат AEye коливається від $159,120 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $312,555 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AEye. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$313K
Інженер-механік
$159K
Менеджер продукту
$209K

Інженер-програміст
$179K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K
Технічний менеджер програми
$231K
Часті запитання

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AEye هو Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $312,555. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AEye هو $206,508.

