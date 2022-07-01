AEye Зарплати

Діапазон зарплат AEye коливається від $159,120 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $312,555 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AEye . Останнє оновлення: 8/15/2025