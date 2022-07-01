Довідник компаній
Aera Technology
Aera Technology Зарплати

Діапазон зарплат Aera Technology коливається від $13,065 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $348,250 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aera Technology. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Головний співробітник
$197K
Науковець даних
$13.1K
Маркетинг
$15.7K

Менеджер проекту
$123K
Продажі
$348K
Інженер-програміст
$124K
Технічний менеджер програми
$53K
Інші ресурси