Advantest Зарплати

Діапазон зарплат Advantest коливається від $30,475 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $263,310 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Advantest. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $138K

Інженер з забезпечення якості

Обслуговування клієнтів
$38K
Аналітик даних
$106K

Інженер-електрик
$263K
Інженер з апаратного забезпечення
$150K
Маркетинг
$146K
Інженер-механік
$41.8K
Дизайнер продукту
$30.5K
Менеджер програми
$254K
Менеджер проекту
$239K
Технічний менеджер програми
$249K
Технічний письменник
$59.3K
Часті запитання

El rol con mayor salario reportado en Advantest es Інженер-електрик at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,310. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Advantest es $141,863.

