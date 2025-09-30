Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Taipei Area у Advantech становить NT$969K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Advantech. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$969K
Рівень
L1
Базова зарплата
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Advantech?

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Advantech in Greater Taipei Area складає річну загальну компенсацію NT$1,305,768. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Advantech для позиції Інженер-програміст in Greater Taipei Area складає NT$1,034,253.

Інші ресурси