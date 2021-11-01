Каталог компаній
Advantech
Advantech Зарплати

Зарплата Advantech варіюється від $27,866 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $99,500 для Аналітик з кібербезпеки на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Advantech. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $30.4K
Продукт-менеджер
Median $85K
Інженер з апаратного забезпечення
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Маркетинг
$76.8K
Інженер-механік
$27.9K
Продукт-дизайнер
$47K
Програмний менеджер
$94.5K
Продажі
$30.2K
Аналітик з кібербезпеки
$99.5K
Поширені запитання

A legmagasabban fizető pozíció a Advantech cégnél: Аналітик з кібербезпеки at the Common Range Average level évi $99,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Advantech cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $69,650.

