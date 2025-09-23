Каталог компаній
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Saudi Arabia у Advanced Communications and Electronics варіюється від SAR 122K до SAR 173K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Advanced Communications and Electronics. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

SAR 600K

Які кар'єрні рівні в Advanced Communications and Electronics?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia складає річну загальну компенсацію SAR 172,501. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Advanced Communications and Electronics для позиції Інженер-програміст in Saudi Arabia складає SAR 121,500.

