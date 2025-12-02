Каталог компаній
AdStart Media
Середня загальна компенсація Кадрові ресурси in Vietnam у AdStart Media варіюється від ₫1.12B до ₫1.57B за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AdStart Media. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в AdStart Media?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в AdStart Media in Vietnam складає річну загальну компенсацію ₫1,571,491,152. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AdStart Media для позиції Кадрові ресурси in Vietnam складає ₫1,122,493,680.

