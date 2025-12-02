Каталог компаній
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc ЮІкс-дослідник Зарплати

Середня загальна компенсація ЮІкс-дослідник in Italy у Adrenaline Shoc варіюється від €32.2K до €44K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Adrenaline Shoc. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$39.8K - $48.1K
Italy
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Adrenaline Shoc?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ЮІкс-дослідник в Adrenaline Shoc in Italy складає річну загальну компенсацію €43,957. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Adrenaline Shoc для позиції ЮІкс-дослідник in Italy складає €32,210.

Інші ресурси

