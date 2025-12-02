Каталог компаній
ADP
ADP Венчурний капіталіст Зарплати

Середня загальна компенсація Венчурний капіталіст in United States у ADP варіюється від $88.2K до $121K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ADP. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$95.6K - $113K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$88.2K$95.6K$113K$121K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У ADP RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (Infinity% за period)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Венчурний капіталіст в ADP in United States складає річну загальну компенсацію $120,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ADP для позиції Венчурний капіталіст in United States складає $88,200.

