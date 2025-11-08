Каталог компаній
Adobe
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Дейта-сайентист Рівень

L4

Рівні в Adobe

Порівняти рівні
  1. L1Associate Data Scientist
  2. L2
  3. L3
    4. Показати 5 Більше рівнів
Середня Річна Загальна винагорода
$255,952
Базова зарплата
$188,583
Акційний грант ()
$44,365
Бонус
$23,004
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні дані про зарплати
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Adobe

Схожі компанії

  • Intuit
  • Verily
  • Smartsheet
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси