ADNOC Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in United Arab Emirates у ADNOC варіюється від AED 498K до AED 696K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ADNOC. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$147K - $178K
United Arab Emirates
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$136K$147K$178K$189K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в ADNOC?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в ADNOC in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 696,006. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ADNOC для позиції Проєкт-менеджер in United Arab Emirates складає AED 498,005.

