ADNOC
ADNOC Інженер-механік Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-механік in United Arab Emirates у ADNOC варіюється від AED 389K до AED 566K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ADNOC. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$122K - $139K
United Arab Emirates
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$106K$122K$139K$154K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в ADNOC in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 566,395. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ADNOC для позиції Інженер-механік in United Arab Emirates складає AED 388,796.

