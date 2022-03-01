ADNOC Зарплати

Діапазон зарплат ADNOC коливається від $70,446 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $196,943 для Інженер-геолог на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ADNOC . Останнє оновлення: 8/12/2025