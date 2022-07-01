Каталог компаній
AdAction
AdAction Зарплати

Зарплата AdAction варіюється від $97,920 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $144,720 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AdAction. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Продукт-менеджер
$145K
Проєктний менеджер
$131K
Інженер-програміст
$97.9K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AdAction - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $144,720. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AdAction складає $131,340.

