Каталог компаній
Acxiom
Acxiom Зарплати

Зарплата Acxiom варіюється від $37,185 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $162,185 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Acxiom. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $110K

Full-Stack програмний інженер

Архітектор рішень
Median $100K

Архітектор даних

Дата-сайентист
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Фінансовий аналітик
$144K
IT-спеціаліст
$37.2K
Проєктний менеджер
$83.6K
Продажі
$80.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$162K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Acxiom - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,185. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Acxiom складає $105,000.

