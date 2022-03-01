Acxiom Зарплати

Зарплата Acxiom варіюється від $37,185 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $162,185 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Acxiom . Останнє оновлення: 9/1/2025